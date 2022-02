USA : Forscher finden Schiff von Entdecker James Cook vor Rhode Island

Ein Museum in Australien ist sich sicher, dass das Wrack der «HMS Endeavour» in einem Hafen von Rhode Island in den USA ausfindig gemacht worden sei. Eine dort forschende Organisation meint aber, dass das noch nicht klar sei.

Vom Schiff, das in einem Hafen entdeckt wurde, sind nur noch etwa 15 Prozent erhalten. Es soll sich um das Wrack der «Endeavour» handeln, mit der James Cook im Jahr 1770 als erster Europäer Australien erreichte. Der britische Seefahrer und Entdecker erlangte durch die genaue Kartografierung von Gebieten im Pazifischen Ozean Berühmtheit.

Darum gehts Australische Forscher wollen das Schiff «Endeavour» im Bundesstaat Rhode Island gefunden haben.

Mit dem Schiff erreichte der Entdecker James Cook 1770 die Ostküste Australiens.

Eine vor Ort tätige Forschungsorganisation zweifelt die Echtheit des Fundes aber an.

Australische Experten haben den Fund eines Schiffs des Entdeckers James Cook gemeldet. Es seien strukturelle Details und die Form eines Wracks mit den Originalplänen des Schiffs abgeglichen worden, deshalb seien sie sich sicher, dass es sich um die «HMS Endeavour» handele, teilte der Geschäftsführer des Australian National Maritime Museum, Kevin Sumption, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Sydney mit. Allerdings stellten US-Experten die Bekanntgabe infrage. Damit sei gegen den Vertrag der gemeinsamen Forschungsarbeit mit den Australiern verstossen worden.

Während Revolution versenkt

Untersucht wurden Schiffswracks in einem Gebiet von Newport Harbor im US-Staat Rhode Island. Dort soll die «HMS Endeavour» während der Amerikanischen Revolution 1778 von britischen Soldaten absichtlich versenkt worden sein. Archäologen forschen seit 22 Jahren an mehreren Wracks, die sich dort befinden.

Er sei sich sicher, «dass dies der endgültige Rastort eines der wichtigsten und umstrittensten Schiffe in der Schifffahrtsgeschichte von Australien» sei, sagte Sumption.

Mit dem Schiff war Cook durch den Südpazifik gefahren. 1770 landete er an der Ostküste Australiens. Er nahm das Land für Grossbritannien in Besitz. Cook erstellte auch eine Karte der Küste von Neuseeland. Seine Schiffsbesatzung tötete mehrere neuseeländische Ureinwohner, Maori. Cook wurde 1779 auf Hawaii getötet.

«Keine eindeutigen Beweise»

Die Geschäftsführerin des Rhode Island Marine Archaeology Project, D.K. Abbass, teilte nach der Bekanntgabe von Sumption mit, dass nicht eindeutig bewiesen worden sei, dass das Wrack die «HMS Endeavour» sei. Es gebe «viele unbeantwortete Fragen, die so eine Identifizierung kippen könnten», liess sie wissen. Sie teilte mit, dass ihre Organisation die Forschung im Newport Harbor anführe. Die Schlüsse ihrer Organisation würden sich «durch angemessenen wissenschaftlichen Prozess und nicht australische Emotionen oder Politik» ergeben, sagte Abbass.

15 Prozent noch erhalten

Ein Manager des australischen Museums, Kieran Hosty, sagte dem australischen Sender ABC danach, dass er denke, dass der Vertrag mit dem Rhode Island Marine Archaeology Project im November ausgelaufen sei. Das Museum sei auch wegen der Grösse der Holzteile des Wracks, der Tatsache, dass es in Europa hergestellt worden sei und wegen Löchern im Kiel davon überzeugt, dass es das Schiff von James Cook sei.

Sumption sagte, dass das Schiff nicht nur für Australien, sondern auch für Neuseeland, Grossbritannien und die USA von Bedeutung sei. Nur etwa 15 Prozent des Schiffs seien noch übrig. Forschern gehe es nun darum, zu überlegen, wie das Wrack erhalten werden könne.

Wer ist James Cook? James Cook wurde 1728 in Grossbritannien geboren. Im Alter von 18 Jahren begann er, auf Kohleschiffen als Seemann zu arbeiten, und wechselte 1754 vom Privatsektor zur britischen Royal Navy. Im Rahmen einer Südseereise betrat Cook 1770 als erster Europäer die Küste Neu-Hollands, wie Australien damals genannt wurde. Bei seiner Suche nach «Terra Australis», einer hypothetischen Landmasse, die sich hinter Australien befinden soll, kartografierte Cook grosse Teile des Südpazifiks. In einer dritten Entdeckungsreise machte sich der Seefahrer auf, um die Existenz einer möglichen Nordwestpassage im Norden von Nordamerika aufzuklären. Dieser Durchgang existiert nicht, dafür kartografierte Cook unzählige Inseln, darunter auch Hawaii. James Cook kam 1779 gewaltsam zu Tode, als er bei einem Streit mit hawaiianischen Eingeborenen erschlagen wurde.

