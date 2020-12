Pompeji : Forscher graben über 2000 Jahre alten Street-Food-Imbiss «in gutem Zustand» aus

Archäologen haben in Pompeji ein über 2000 Jahre altes Restaurant inklusive Essensresten ausgegraben. Das Strassenrestaurant sei in äusserst gutem Zustand, obwohl es beim Ausbruch des Vulkans Vesuv verschüttet wurde.

In Pompeji haben Archäologen ein aussergewöhnlich gut erhaltenes antikes Strassenrestaurant mit farbenfrohen Fresken entdeckt. «Die Analysemöglichkeiten sind aussergewöhnlich, weil erstmals auch die gesamte Umgebung ausgegraben wurde», teilte der Leiter der Ausgrabungen in Pompeji, Massimo Osanna, am Samstag mit. In der Nähe wurden zudem Überreste mehrerer Opfer des Vulkanausbruchs vor rund 2000 Jahren gefunden.