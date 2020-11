Die Aufregung um den Purpur-Sonnenhut ( E chinacea purpurea) Mitte September war r iesig . Die Neuigkeit war auch bahnbrechend: Forscher des Labors Spiez hatten in einer Studie gezeigt, dass das Präparat aus der Pflanze, das Mittel Echinaforce des Herstellers A. Vogel, Coronaviren in der Petrischale abtötet. Die Arbeit hatten die Wissenschaftler im Magazin «Virology» veröffentlicht.

Klarstellung in Fachmagazin veröffentlicht

Rasch kam aber auch Kritik an der Interpretation der Studie, der Verbandelung der Autoren mit A. Vogel sowie de n Schlussfolgerungen der Autoren auf. Zwar betonten die Forscher in ihrer Studie, sie lasse nur eine Aussage über die Wirkung von Echinaforce im Labor (in vitro) zu, ob e s auch beim Menschen wirke, sei nicht bewiesen. Trotzdem hielten sie in der Schlussfolgerung an der Formulierung fest, die Erwartungen weckte: n ämlich, dass Echinaforce poten z iell eine zugängliche und günstige prophylaktische Behandlung für Coronavirus-Infektionen bieten könne. Die Forscher nahmen gegenüber 20 Minuten hier Stellung.