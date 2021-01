Grossbritannien : Forscher kritisieren Johnsons Warnung vor britischer Corona-Mutation

Vor Medien sagte Boris Johnson, dass die britische Variante des Coronavirus doch gefährlicher sei als bisher gedacht. Experten widersprechen dem britischen Premierminister.

Boris Johnsohn sprach am Freitag über die britische Variante des Coronavirus.

Britische Experten haben sich verwundert gezeigt über die Aussagen von Premierminister Boris Johnson zu einer womöglich höheren Sterblichkeit bei der in Grossbritannien nachgewiesenen Virus-Variante. Derzeit liefen mehrere Untersuchungen. Es sei «nicht vollständig klar», dass die Mutante tödlicher sei, sagte die medizinische Direktorin der Gesundheitsbehörde Public Health England, Yvonne Doyle, am Samstag dem Sender BBC Radio 4. «Es ist zu früh, das zu sagen.» Es gebe zwar Hinweise, aber: «Es handelt sich nur um eine kleine Zahl von Fällen, und es ist viel zu früh, um zu sagen, was tatsächlich herauskommen wird», sagte Doyle.