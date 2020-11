Wien : Forscher lassen im Labor Mars-Mond Phobos verwittern

Forscher in Wien haben versucht den kosmischen Teilchenbeschuss des Mars-Mondes Phobos zu simulieren. Bislang gibt es nämlich noch keine Proben des Gesteins

Wiener Forscher lassen in ihrem Labor den Mars-Mond Phobos verwittern – quasi. Weil es noch keine Proben von Phobos auf der Erde gibt, verwenden die Wissenschaftler Gesteine ähnlich jenen, die dort vorkommen, und simulieren in einer Vakuumkammer den kosmischen Teilchenbeschuss, der im All das Material erodieren lässt.