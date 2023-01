Forscher lösen nach Jahren Rätsel um Tiefseefisch im Bodensee

Dank DNA-Analyse : Forscher lösen nach Jahren Rätsel um mysteriösen Tiefseefisch im Bodensee

Fische «versteckten» sich in der Tiefe

Nun traten die Forscher mit einer Studie an die Öffentlichkeit, die Aufschluss über den damaligen Sensationsfund gibt. Das Fazit: Die vor acht Jahren gefundenen Fische sind nicht etwa eine Mutation der anderen, deutlich grösseren «normalen» Saiblinge, die sich an tiefere Wasserschichten angepasst hatten, sondern tatsächlich Nachkommen der früheren Tiefseesaiblinge, die sich über Jahre den Augen der Wissenschaft entziehen konnten. Ihre DNA stimmt praktisch mit der der vor 40 Jahren im See lebenden Spezies überein. Offenbar hatten sich die Fische einfach in der Tiefe «versteckt».

«Die heutigen Tiefseesaiblinge stammen direkt von ursprünglichen Exemplaren ab. Es muss also einigen Tieren gelungen sein, in der Tiefe des Sees unentdeckt zu überleben», wird Jan Baer von der Fischereiforschungsstelle Langenargen im «Stern» zitiert. Der Bodensee ist an bestimmten Stellen bis zu 250 Meter tief. Offenbar, so Baer, hätten die Hilferufe der Berufsfischer in den 1950er-Jahren und die folgenden Reaktionen der Anrainerstaaten Wirkung gezeigt.