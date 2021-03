Zwei Forscher vertreten neue These

Alan Jackson und Steven Desch der Arizona State University in den USA haben nun einen neuen Erklärungsansatz gefunden: 'Oumuamua sei wohl ein Bruchstück eines Exoplaneten, das bei einer Kollision mit einem Asteroiden entstanden sein könnte. Die Forscher vertreten diese These in zwei Studien, die sie im Fachmagazin «Journal of Geophysical Research: Planets» veröffentlichten, schreibt der «Spiegel».