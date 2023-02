Forscher entschlüsseln Substanzen zum Einbalsamieren von Mumien

Mumien : Forscher lüften Rätsel – mit diesem Mix balsamierten Ägypter ihre Toten ein

So ungefähr haben Wissenschaftler bereits gewusst, wie die alten Ägypter damals ihre Toten mumifizierten. Aber nun ist einem Forscherteam ein tiefer Einblick in das «Chemielabor» der damaligen Experten gelungen. Mit überraschenden Ergebnissen.

Forscher haben in Ägypten einen Durchbruch erlangt, was die Methode der Einbalsamierung von Mumien angeht.

Die Ergebnisse, die das Team von der LMU und der Universität Tübingen in Zusammenarbeit mit dem National Research Center in Kairo erzielte, wurden im Fachmagazin «Nature» veröffentlicht. Die Forscher hatten Töpfe aus einer grossen Werkstatt zum Einbalsamieren untersucht. Im ägyptischen Sakkara unweit der berühmten Unas-Pyramide fanden sich in der Werkstatt aus dem siebten und sechsten Jahrhundert vor Christus zahlreiche gut erhaltene Keramikgefässe – viele von ihnen sogar mit Inhaltsangaben und Handlungsanweisungen beschriftet.