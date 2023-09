Riesige Sonneneruption trifft 12 Stunden zu früh auf die Erde

Der Massenauswurf wurde am Montagabend erwartet, traf aber schon zwölf Stunden früher auf die Erde.

Am 16. September kam es auf der Sonne zu einer Eruption, die auch Weltraum-Experten staunen liess: Zuerst stieg eine gigantische Plasmaschleife aus der Sonne auf, die sich anschliessend von der Oberfläche des Sterns ablöste und in den Weltraum hinausschoss. Da sich die Eruption in der äusseren Atmosphäre der Sonne, der sogenannten Korona, ereignete, wird von einem koronalen Massenauswurf gesprochen.