Britische Coronavirus-Mutation : Forscher mit guten Nachrichten – doch zentrale Frage bleibt offen

Die mutierte Variante B.1.1.7 des Coronavirus, das besonders in Grossbritannien wütet, hat kurz vor Weihnachten viel Hektik und Fragen aufgeworfen. Nun präsentieren Forscher wichtige Antworten.

Tatsächlich sei diese Coronavirus-Mutation «schon seit Monaten in vielen Ländern verbreitet» gewesen, möglicherweise auch in der Schweiz . Doch waren zentrale Fragen ungeklärt: Erschwerte die hochansteckende Coronavirus-Mutation den Krankheitsverlauf; war sie gar noch tödlicher? Waren Kinder jetzt mehr gefährdet – und wirken die soeben herausgekommenen Impfstoffe auch gegen diese Mutation?

Britische Forscher gaben schon früh zu bedenken, dass ihre Datengrundlagen zur neuen Variante noch dünn sei und dass empirisch dringend nachgearbeitet werden müsse. Das ist jetzt passiert: Die britische Gesundheitsbehörde PHE in London hat eine Studie vorgelegt, welche die Mutante mit den klassischen Sars-CoV-2-Varianten vergleicht, wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» schreibt. Die Wissenschaftler werteten dafür rund 1800 Fälle aus, die aus der Infektion mit der neuen Variante stammten. Diese wurden mit gleich vielen Fällen verglichen, die durch ältere Virenstämme verursacht worden waren. Die Erkenntnisse der Briten:

Krankheitsverlauf und Todesrisiko war in allen erfassten Altersgruppen unverändert hoch. Unter den mit der B-1.1.7-Linie Infizierten gab es sogar etwas weniger Spitaleinweisungen.

In den zentralen Fragen aber sind sich die Forscher noch uneins: Ist die britische Variante wirklich ansteckender, und könnte sie für noch mehr Covid-19-Fälle sorgen? Die Studien anderer Genomforscher scheinen zwar ein Nein nahezulegen: Man habe nicht erkennen können, dass die mutierte Coronavirus-Variante ansteckender sei als die klassischen Sars-CoV-2-Varianten, so deren erstes Fazit. In den kommenden Wochen wird überall unter Hochdruck weiter geforscht und experimentiert – zu wichtig sind die Antworten.