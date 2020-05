Forscher schaffen Durchbruch bei Korallenzucht

Kommentar erfassen

night-eye 25.04.2020, 10:08

ja, aber wenn man züchtet, müssten zuerst die ursachen des absterbens in der natur beseitigt werden, sonst nützt alkes züchten nichts. und falls das geschieht, wäre auch die zucht nicht mehr nötig. und zudem: wie bei den fischen sind sicher von menschen gezüchtete korallen weniger robust und lebensfähig als diejenigen, die in der natur entstehen. also einmal mehr kreiert eine scheinlösung schlagzeilen