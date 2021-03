Château Petrus Pomerol : Forscher schicken Wein für 4784 Franken ein Jahr lang ins Weltall – und trinken ihn

Der Château Petrus Pomerol soll einer der besten Weine der Welt sein – sagen zumindest diejenigen, die ihn sich leisten können. Französische Wissenschaftler haben eine Kiste davon ins Weltall geschickt und danach unter selbstlosem Einsatz ihrer Geschmacksnerven probiert.

Der Geschmack erinnert an Rosenblätter, der Geruch hat Noten eines Lagerfeuers – bei der Färbung schimmern dunkle Orange-Töne durch: Die Rede ist von einem 4700-Franken-Wein des Château Petrus, der ein Jahr im Weltraum verbracht hat. Das Ergebnis haben Wissenschaftler nun unter selbstlosem Einsatz ihrer Geschmacksnerven probiert. Sie erhoffen sich unter anderem Erkenntnisse, die auf der Erde genutzt werden können, um Pflanzen widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen. Dafür liessen sie auch Weinreben im Weltall zurück.

Die ersten Erkenntnisse – basierend auf einer Kostprobe mit zwölf Experten – haben die Forscher am Mittwoch in Frankreich veröffentlicht. Ein Dutzend Weinflaschen hatten sie an Bord der Internationalen Raumstation ISS zurückgelassen, ausserdem Weinreben. Der zentrale erste Eindruck der Experten: Die Schwerelosigkeit ruinierte die edlen Tropfen nicht. Die Reben schienen im Weltall sogar zusätzliche Energie ins Wachstum zu stecken.