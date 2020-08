«Langsam zu einer Minderheit»

Forscher schlägt Integrationskurse für Schweizer vor

Ein Soziologe sagt, dass sich die Einwanderung nicht mehr bremsen lasse. Die Schweiz solle stolz auf ihre grosse Vielfalt sein.

«Für eine massvolle Zuwanderung» – so heisst die Initiative, die im September vors Volk kommt. Bei einem Ja hätte der Bundesrat ein Jahr Zeit, um mit der EU die Beendigung der Personenfreizügigkeit auszuhandeln. In einem Interview mit der «Sonntagszeitung» sagt Soziologe Ganga Jey Aratnam, dass sich die Einwanderung nicht mehr bremsen lasse – auch nicht mit neuen Gesetzen. Dem stünden Menschenrechte, die Einbindung in Europa und die Wirtschaftsstruktur entgegen. «Heute sind wir zu stark vernetzt und eingebunden.»

Man könne die Einwanderung steuern, aber nur bedingt. «In über der Hälfte der Heiraten in der Schweiz habe mittlerweile mindestens eine Brautperson keinen Schweizer Pass», sagt der Forscher. Hinzu kämen etwa Kinder von Migranten, Flüchtlingsstatus, Familiennachzug und die Arbeitskräfte, die die Schweizer Wirtschaft auch in Zukunft aus dem Ausland anziehe.

«Hypervielfalt in der Schweiz»

Im Ausland hingegen würden viele Leute glauben, dass Rassismus in der Schweiz weit verbreitet sei und das Leben der Migrantinnen erschwere. «Oft wird die Annahme der Minarettinitiative als Beleg erwähnt.» Durch diese Volksbegehren würden Probleme angesprochen und politische Debatten durchgeführt, die andernorts unterdrückt und dann in Gewalt münden würden.

Handlungsbedarf sieht Aratnam etwa bei den Asylbewerbern. Hier liege erhebliches Potenzial brach. «Die Schweiz braucht auch Nicht-Hochqualifizierte, gerade im Dienstleistungssektor, zum Beispiel in der Pflege oder in der Gastronomie.» Man müsse mehr in die Ausbildung für Erwachsene investieren und im System andere Anreize setzen. «Etwas Druck ist manchmal nicht schlecht. In der Schweiz hat man diesbezüglich aber oft Hemmungen.»