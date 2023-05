Graubünden: Neue «plastikfressende» Bakterienarten entdeckt

Graubünden : Forscher vergraben Plastik in Bündner Bergen und machen sensationelle Entdeckung

1 / 2 Forschende bei der Feldarbeit in den Bündner Bergen. Beat Stierli Joel Rüthi, Erstautor der neuen Studie, erzählt, was es mit der Entdeckung auf sich hat. Privat

Darum gehts Forschende haben neue Bakterien und Pilzstämme entdeckt.

Diese können abbaubare Plastikarten ersetzen.

Ein Einsatz im Recyclingprozess sei denkbar.

Die eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft machte im Labor eine erfreuliche Entdeckung. Mit Bodenmaterial aus den Bündner Bergen konnten Bakterien und Pilze gezüchtet werden, welche Plastik bei niedrigen Temperaturen verdauen können. Joel Rüthi, Gast-Wissenschaftler der Forschungsanstalt WSL, erklärt auf Anfrage von 20 Minuten, was es mit den neu entdeckten Mikroben auf sich hat.

«Die Mikroorganismen wurden zwischen 2019 und 2021 in Proben der Alpen gefunden. Erste Plastikabbauversuche haben 2022 stattgefunden», erzählt Rüthi. Die Bakterien wurden nicht zufällig entdeckt: Forschende haben Plastik in Bodenmaterial der Bündner Alpen und der Arktis vergraben. Später wurden die auf den Plastikoberflächen wachsenden Organismen im Labor gezüchtet. 19 Bakterienstämme und 15 Pilzstämme wurden auf ihre Fähigkeit zur Plastikverdauung getestet.

Plastikabbau neu auch bei tieferen Temperaturen möglich

«Es hat uns überrascht, so viele Mikroorganismen zu finden, welche für die Plastikverdauung geeignet sind», sagt Rüthi. Die Entdeckung sei jedoch nicht ganz neu: «Es sind schon viele plastikabbauende Mikroorganismen bekannt.» Der grosse Unterschied sei jedoch, dass die gefundenen Bakterien, die abbaubaren Plastikarten auch bei tieferen Temperaturen abbauen können, als die meisten zuvor entdeckten Arten. Dies sei neu bei lediglich 15 Grad Celsius möglich. Zuvor sei der Abbauprozess bei 30 Grad Celsius getestet worden.

1 / 4 Hier siehst du den Plastikabbau am Beispiel eines Stücks, welches aus einem kompostierbaren Plastiksack herausgeschnitten wurde. WSL/Joel Rüthi «Das Stück wurde an die Mikroorganismen verfüttert», erklärt Rüthi. WSL/Joel Rüthi Mit der Zeit entstehen kleine Löcher und Risse im Plastik. WSL/Joel Rüthi

Welche Materialien lassen sich mit den Bakterien und Pilzen zersetzen? «Bisher wurden kompostierbare Tüten, und Mulch-Folien, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, getestet», so Rüthi. Materialien, die kompostiert werden, werden zu Biomasse: «Die Idee wäre, die Ausgangsstoffe zurückzubekommen, und damit wieder neues Plastik herzustellen.» Dafür müssten aber zuerst die von den entdeckten Organismen produzierten plastikabbauenden Enzyme gefunden werden. Die gefundenen Mikroben schaffen es auch, Plastik von Haushaltsschwämmen zu verdauen, wie das Fachblatt «Frontiers in Microbiology» berichtet.

Gegen den weltweit am häufigsten verwendeten Kunststoff Polyethylen haben aber auch diese Bakterien keine Chance. Dieser findet vor allem bei Lebensmittelverpackungen, Folien und Kosmetikbehältern seine Verwendung. «Die chemische Struktur von Polyethylen unterscheidet sich stark von der Struktur der bioabbaubaren Plastikarten, die wir getestet haben.», so Rüthi. Ob dies in Zukunft mal möglich sei, könne er nicht voraussagen.

Zukünftige Nutzung im Recyclingprozess

Ziel sei es, die Enzyme in Zukunft in den Recyclingprozess einzubinden. Rüthi betont jedoch: «Es ist noch sehr viel Forschung notwendig und es wird sich erst in Zukunft zeigen, ob die Enzyme industriell genutzt werden könnten.» Der Forscher bestätigt ausserdem, dass weitere Experimente geplant sind, mehr könne er Stand jetzt nicht verraten.

Im Falle einer industriellen Nutzung, würde dies einige Vorteile bringen. Der erforderliche Energieaufwand könnte massiv gesenkt werden. Dies macht den Abbau von Plastik mit Enzymen wesentlich attraktiver – neu würde der Prozess günstiger und klimaschonender sein. Bis dahin muss man sich jedoch noch gedulden.

