Affäre statt Abstand

Forscher verliert Job, weil er sich im Lockdown mit seiner Geliebten traf

Der britische Wissenschaftler Neil Ferguson hat seinen Posten als Regierungsberater aufgegeben: Seine Geliebte hatte ihn immer wieder daheim besucht und damit die Kontaktsperre gebrochen, für die sich Ferguson starkgemacht hatte.

«Stay at home», «bleibt zu Hause» – an dieses Motto, das er selbst mit herausgegeben hatte, hielt sich Neil Ferguson nicht.

Der renommierte Forscher Neil Ferguson gab am Dienstagabend nach einem Bericht des «Daily Telegraph» zu, «klare Regeln» zur Eindämmung der Pandemie missachtet zu haben. Ferguson sprach von einem «Beurteilungsfehler». Der Zeitung zufolge hatte der Professor trotz der strengen Ausgangsbeschränkungen eine Affäre mit einer 38-jährigen, verheirateten Frau.

Die zweifache Mutter soll ihn mehrfach besucht haben, was gegen die Regeln verstiess, die Forscher Ferguson dem Land auferlegt hatte. «Ich habe in dem Glauben gehandelt, dass ich immun bin», so Ferguson. Er sei positiv auf das Virus getestet worden und habe sich zwei Wochen isoliert. Er bedauere sein Handeln zutiefst.