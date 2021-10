Wien – Forscher versuchte Tochter (1) das Genick zu brechen

Der Angeklagte vermutete, dass die mysteriösen Männer Agenten sind, die an sein Geld, seine Forschungsergebnisse und sein Auto wollen. Auch fürchtete er, dass sie seine Tochter foltern und töten würden.

Nun steht er in Wien wegen versuchten Mordes vor Gericht.

Der Japaner war überzeugt, dass die Männer Agenten seien und seine Tochter in naher Zukunft foltern und töten würden.

Im Dezember 2020 versuchte ein in Wien lebender Mikrobiologe, seiner Tochter das Genick zu brechen.

Am 10.12.2020 wurde die Ehefrau eines 40-jährigen Mikrobiologen von Schreien ihrer 20 Monate alten Tochter geweckt. Als sie ins Kinderzimmer eilte, erblickte sie ihren Ehemann, der die Tochter in beiden Händen hielt. Er schlug ihr ins Gesicht, hielt ihr Mund und Nase zu und bog ihren Hals nach hinten. Sofort schrie sie ihren Ehemann an, die Tochter loszulassen, und alarmierte die Polizei.