Agroscope publizierte am Donnerstag eine Studie zu Pestizid-Rückständen in Schweizer Böden.

Seit Mittwoch ist klar, dass das Schweizer Stimmvolk am 13. Juni über zwei Pestizid-Vorlagen abstimmen wird: die Trinkwasser-Initiative und die Pestizid-Initiative. Erstere verlangt, dass nur noch Bauern Subventionen erhalten, die auf den Einsatz von Pestiziden und Antibiotika verzichten. Letztere will den Einsatz von Pestiziden komplett verbieten.

Agroscope, das schweizerische Kompetenzzentrum für Landwirtschaft, publizierte am Donnerstag eine grossangelegte Studie , in der Rückstände von Pestiziden in Schweizer Böden analysiert werden. Demnach sind Reste von Pflanzenschutzmitteln weit verbreitet. Gesetzlich definierte Grenzwerte existieren, anders als etwa beim Trinkwasser, nicht.

So fanden die Forschenden Pestizid-Rückstände in 40 untersuchten Bio-Feldern, auch in Böden, die bereits seit über 20 Jahren ausschliesslich biologisch bewirtschaftet werden. Die Forschenden haben zwei Erklärungen dafür: Entweder stammen sie von benachbarten Feldern und wurden durch Wind oder Wasser eingetragen. Oder aber, sie stammen aus der Zeit, in der die Felder noch mit Pflanzenschutzmitteln behandelt wurden.