Forscher wollen auf dem Mond Strassen bauen

Auch die Schweiz will den Mond erforschen. Die ETH entwickelte Roboter fürs Kartografieren und Sammeln von Ressourcen auf dem Mond.

Dieses Verfahren könnte bis zur nächsten bemannten Mondlandung einsatzfähig sein, so ein Autor der Studie.

In einem Experiment auf der Erde wurde ein Mondstaub-Ersatz erfolgreich mit einem Laser zu Stein geschmolzen.

Wo ein Wille ist, kommt auf dem Mond bald auch ein Weg: Forschende wollen auf dem Mond den ersten Schritt in Richtung Zivilisation machen und entwickeln eine Methode, mit der aus geschmolzenem Mondstaub feste Strassen erschaffen werden. Damit sollen Fahrzeuge und Roboter wie Mond-Rover mit kleineren Risiken auf Erkundung gehen können und zukünftige Mondmissionen vereinfacht werden – wie beispielsweise das Ziel der Nasa, bis 2025 wieder Astronauten auf den Mond zu schicken .

Darum braucht es Mondstrassen

Auf dem Mond gibt es keine Luft, kein Wasser und grosse Temperaturschwankungen. Für Weltraumforschende und Raumfahrtbehörden ist eines der grössten Probleme aber Staub. Aufgrund der geringen Schwerkraft wirbelt dieser in grossen Mengen herum und erschwert Maschinen, autonomen Fahrzeugen und auch Astronauten in Raumanzügen die Fortbewegung.

Um dieses Problem zu lösen, hatte ein deutsches Forscherteam der Hochschule Aalen die Idee, gepflasterte Strassen auf dem Mond zu platzieren. Dabei sollen die Raketen aber nicht schweren Asphalt transportieren – der hinderliche Mondstaub selbst soll zu Stein gemacht werden. Die Forschenden nutzen dafür einen Laser, der den Staub in eine feste Form erhitzt.

So sehr, dass diese Maschinen wie Mond-Rover oder Anzüge von Astronauten beschädigt werden könnten.

So entstehen aus Staub Strassen

Das Team hat seine Idee bereits mit einem Test auf die Probe gestellt. Die Forschenden experimentierten mit einem feinkörnigen Material namens EAC-1A, das von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) als Ersatz für den Mondstaub verwendet wird. Ein Laserstrahl mit einem Durchmesser von 50 Millimeter schmolz den Staub mit einer Hitze von etwa 1600 Grad Celsius in dreieckige gebogene Formen von etwa 25 Zentimeter Breite. Werden diese verbunden, entsteht eine feste Oberfläche, die in Zukunft als Strasse oder Landeplatz verwendet werden könnte. Auf dem Mond soll der Staub jedoch mithilfe einer Linse und Sonnenstrahlen geschmolzen werden, schreiben die Forschenden.

Das bedeutet es für Astronauten

Der Prozess für den Strassenbau sei noch nicht komplett ausgereift, so Jens Günster, Mitautor der Studie. «Mit dem aktuellen Stand braucht es etwa 100 Tage, bis wir einen zehn mal zehn Meter grossen Landeplatz bauen können», so Günster. Material wie die Linsen könne jedoch in zukünftigen Mondmissionen relativ unkompliziert von der Erde aus transportiert werden.