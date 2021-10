Höchstens 38’000 Demonstrierende – Forscher zählt nach Kontroverse Teilnehmer an Berner Corona-Demo

So wurde das Video ausgewertet

Mäder hat die Anzahl der Personen mit einem digitalen Verfahren erfasst. Dabei wurde zunächst ein Video-Standbild erstellt: «Dann markierten wir einen Bereich innerhalb, von dem wir alle Köpfe zählen.» Das wiederholte er, sobald keiner der markierten Köpfe mehr auf dem vorgespulten Videobild zu sehen war. So seien über hundert einzelne Standbilder entstanden. Aus diesen habe er per Zufallsauswahl neun herausgepickt: «Dort ergänzte ich manuell Personen, die das Programm nicht erfassen konnte – etwa, weil sie sich hinter Transparenten befanden.» Aus der so aufbereiteten Stichprobe habe er eine statistisch signifikante Hochrechnung für den Rest der Standbilder erstellen können.