Uni Harvard: Forscherin schummelte ausgerechnet bei Studie über Ehrlichkeit

Uni-Professorin und Verhaltensökonomin Francesca Gino soll in mindestens vier Studien zum Thema Ehrlichkeit Daten gefälscht haben.

Darum gehts Wie ehrlich sind Menschen? Das wollte Verhaltensökonomin Francesca Gino mittels einer Studie feststellen.

Nachdem sie ihre Resultate präsentierte, konnten Forscher die vorsätzliche Manipulation von Daten nachweisen.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Verhaltensforscher schummelt.

Francesca Gino ist eine preisgekrönte Forscherin, renommierte Wirtschaftsprofessorin der Harvard-Universität und Bestsellerautorin. Sie ist ein Star des trendigen Fachs Verhaltensökonomie, das sich mit menschlichem Verhalten in wirtschaftlichen Situationen beschäftigt. Ihr Spezialgebiet ist die Unehrlichkeit. Wann lügen und betrügen die Menschen? Wie bringt man sie dazu, sich ehrlicher zu verhalten? Jetzt steht die Harvard-Professorin wegen mutmasslichen Datenbetrugs unter Verdacht, wie die «SonntagsZeitung» berichtet.

Gino soll in mindestens vier Studien Daten gefälscht haben. Drei Forscher haben in mehreren Beiträgen auf ihrer Website «Data Colada» die vorsätzliche Manipulation von Daten detailliert nachgewiesen. Die Website war schon öfter an der Aufdeckung von Datenmanipulationen und schludrigen Forschungspraktiken beteiligt.

Die Nachricht löste in der akademischen Welt einen Schock aus. Harvard untersucht die Vorfälle, äussert sich aber nicht dazu. Der interne Untersuchungsbericht der Harvard Universität zu den Vorfällen soll bereits 1200 Seiten dick sein, schreibt die «SonntagsZeitung». Ginos Porträt auf der Uni-Website ist mit dem Zusatz «beurlaubt aus administrativen Gründen» versehen.

Resultate angewendet, obwohl sie falsch waren

Gefälschte Studien hatten vor einigen Jahren Folgen für Behörden und Unternehmen. 2012 hatte eine Untersuchung des berühmten Verhaltensökonoms Dan Ariely weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt: Kunden, die gleich zu Beginn eines Formulars per Unterschrift zusichern, dass sie alle Angaben wahrheitsgemäss machen, verhalten sich ehrlicher als solche, welche die Richtigkeit der Angaben erst am Ende des Formulars bestätigen, so das Ergebnis der Studie.

Daraufhin änderten Behörden in Grossbritannien, Guatemala und Kanada ihre Steuerformulare, Versicherungen übernahmen die Unterschrift am Anfang in ihre Policen. Doch die Erkenntnisse der Studie stimmten mit den Erfahrungen in der Praxis nicht überein. «Data Colada» entlarvte schliesslich von zwei Jahren Arielys Studie als falsch. Der Wissenschaftler übernahm die Verantwortung für den Vorfall, er behauptet jedoch nicht zu wissen, «wie es passiert ist».

Vorsicht bei Ehrlichkeitsstudien

«Wir glauben, dass viele weitere von Gino verfasste Arbeiten gefälschte Daten enthalten. Vielleicht Dutzende», schreibt das Team hinter «Data Colada». Es könnten bald noch mehr Manipulationen ans Licht kommen.

František Bartoš von der Universität Amsterdam kam in einer Untersuchung zum Schluss, dass es «erhebliche Mängel in der Qualität der Forschung» gibt. «Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Vorsicht geboten ist, wenn man sich auf die vorhandene Literatur über Unehrlichkeit stützt oder diese anwendet.»