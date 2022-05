Biomarker: Forscherinnen finden mögliche Ursache für Plötzlichen Kindstod

1 / 11 Schlafforscherin Carmel Therese Harrington und ihre Kolleginnen haben ein Enzym als mögliche Ursache für den Plötzlichen Kindstod identifiziert. Dessen Aktivität ist bei Babys, die an Plötzlichem Kindstod starben, signifikant niedriger als bei lebenden Säuglingen und anderen Säuglingstodesfällen. Sydney Children's Hospitals Network Das Enzym ist wichtig für die Kommunikation im Gehirn und zu wenig könne den Erregungsweg zwischen Atmung und Schlaf beeinflussen, so die Forscherinnen. Das erkläre auch, warum der plötzliche Kindstod im Schlaf auftrete. Die Studie ist im Fachjournal «The Lancet eBioMedicine» erschienen. Unsplash Für Harrington war diese Forschung eine persönliche Angelegenheit. Ihr Sohn starb vor 29 Jahren durch plötzlichen Kindstod. «Damals nahm ich mir fest vor, alles zu tun, um das Rätsel des plötzlichen Kindstods (SIDS) zu lösen», so Harrington in einem Crowdfunding-Aufruf, der sie ihr Versprechen umsetzen liess. MyCause/Damien’s Legacy

Darum gehts Forscherinnen finden möglichen Biomarker für Plötzlichen Kindstod.

Es handelt sich dabei um das Enzym Butyrylcholinesterase, kurz BChE.

Bei Babys, die an Plötzlichem Kindstod starben, ist die Aktivität von BChE deutlich geringer als bei lebenden Säuglingen und anderen Säuglingstodesfällen.

Die Wissenschaftlerinnen hoffen nun, einen Risiko-Test entwickeln zu können, mit dem sich gefährdete Babys identifizieren lassen.

Der Plötzliche Kindstod, auch Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) genannt, ist eine der grössten Ängste frisch gebackener Eltern. Denn er tritt ohne Warnung und unvermittelt ein. Auch der Sohn der Australierin Carmel Therese Harrington kam vor 29 Jahren auf diese Weise ums Leben. Als drei Jahre später auch die Tochter einer Freundin durch das SIDS starb, hängte Harrington ihren Job als Anwältin an den Nagel und kehrte zurück in die Forschung, in der sie als Biochemikerin zuvor tätig war.

«Damals nahm ich mir fest vor, alles zu tun, um das Rätsel des Plötzlichen Kindstods (SIDS) zu lösen», so Harrington in einem Crowdfunding-Aufruf, der sie ihr Versprechen umsetzen liess. Ihre Hartnäckigkeit hat sich nun tatsächlich ausgezahlt: Gemeinsam mit ihrem Team vom Children's Hospital Westmead an der Sydney University hat sie offenbar die Ursache für den Plötzlichen Kindstod gefunden, wie es im Fachjournal «The Lancet eBioMedicine» heisst.

SIDS – und wie man ihm vorbeugen kann Als Plötzlichen Kindstod oder Plötzlichen Säuglingstod bezeichnet man das unerwartete, plötzliche Versterben eines Säuglings vor seinem ersten Geburtstag – ohne erkennbare Ursache. Anzeichen oder Warnzeichen lassen sich dabei ebenso wenig finden wie auslösende Umstände. Einfache Massnahmen können helfen, das SIDS-Risiko zu senken: Rückenlage : Lege dein Baby im ersten Lebensjahr zum Schlafen grundsätzlich auf den Rücken, nie auf den Bauch. Auch die Seitenlage wird nicht empfohlen, da das Baby beim Schlafen leicht auf den Bauch rollen kann.

Im Schlafsack und ohne zusätzliche Decke : So verhinderst du, dass der Kopf des Babys bedeckt wird, was einen Atemrückstau oder Überwärmung verursachen kann. Auch Kuscheltiere und Kopfkissen haben im Babybett nichts verloren.

Im Elternschlafzimmer betten : Im ersten Lebensjahr sollte das Babybett im Elternschlafzimmer aufgestellt werden, denn die gleichmässigen Atemgeräusche der Eltern haben einen positiven Einfluss auf die Atemregulation des Babys.

Nicht zu warm: Babys mögen es kühl. Die ideale Raumtemperatur beim Schlafen liegt bei ca. 16 bis 18 Grad Celsius.

Rauchfreie Umgebung : Dies gilt generell, aber natürlich ganz besonders für den Raum, in dem das Baby schläft. Rauchen ist ein bedeutsamer Risikofaktor.

Stille möglichst lang: Fachleute haben nachgewiesen, dass gestillte Kinder nachts leichter und häufiger aufwachen, sodass die Gefahr eines Atemstillstandes im Zusammenhang mit einer schwereren Erweckbarkeit bei ihnen seltener vorkommt als bei nicht gestillten Babys.

Enzymmangel

Für die Studie, die von Medien weltweit als «bahnbrechend» bezeichnet wird, haben Harrington und ihre beiden Kolleginnen getrocknete Blutproben von 67 Babys untersucht, die zwischen einer Woche und zwei Jahren alt waren. Diese Blutproben haben die Forscherinnen dann mit Proben gesunder Babys verglichen. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität des Enzyms Butyrylcholinesterase (BChE) bei Babys, die an Plötzlichem Kindstod starben, deutlich niedriger war als bei lebenden Säuglingen und anderen Säuglingstodesfällen.

BChE ist wichtig für die Kommunikation im Gehirn und zu wenig könne den Erregungsweg zwischen Atmung und Schlaf beeinflussen, so die Forscherinnen. Ein Mangel daran verringert demnach die Fähigkeit des Säuglings, zu erwachen oder auf die äusseren Umstände zu reagieren, was zu einer Anfälligkeit für SIDS führt. «Babys haben einen sehr wirksamen Mechanismus, um uns mitzuteilen, wenn ihnen etwas fehlt. Wenn ein Baby mit einer lebensbedrohlichen Situation konfrontiert ist, wie beispielsweise Atemproblemen während des Schlafs, weil es auf dem Bauch liegt, wird es normalerweise wach und schreit. Unsere Forschungsergebnisse zeigen, dass manche Babys nicht so stark auf Erregung reagieren», zitiert Heute.at Harrington.

Die Erkenntnisse bergen laut den Forscherinnen ein riesiges Potenzial: Künftig könnte man frühzeitig Säuglinge mit einem Risiko für den Plötzlichen Kindstod identifizieren, indem man das Enzym BChE als Biomarker nutzt. Ausserdem eröffneten sich «neue Wege für die zukünftige Erforschung spezifischer Interventionen». Harrington und ihre Kolleginnen hoffen, dass nie wieder ein Säugling am Plötzlichen Kindstod sterben muss.

