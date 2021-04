Asteroiden-Einschlag wird als Simulation geprobt

Forscherinnen und Forscher aus aller Welt nehmen diese Woche an einer Asteroiden-Simulation teil.

Es klingt nach einem Katastrophen-Film made in Hollywood: Am 19. April 2021 entdecken Weltraumexperten einen Asteroiden, der mit vollem Karacho auf die Erde zurast. Sie geben ihm den Namen «2021 PDC» und sie wissen: Jetzt müssen sie handeln. Denn der über 100 Meter lange Asteroid könnte am 20. Oktober 2021 auf der Erde aufprallen und dort eine Spur der Verwüstung hinterlassen.