Lanciert von der ETH Lausanne

Forscherteam erschafft grösste 3D-Karte des Universums

Mehrere hundert Wissenschaftler waren mehr als 20 Jahre damit beschäftigt, Millionen von Galaxien zu untersuchen. Das Resultat wurde nun veröffentlicht.

Die 3D-Karte wurde am Sonntag in Form von mehr als 20 wissenschaftlichen Arbeiten veröffentlicht. Hauptstandort des Projekts namens «Sloan Digital Sky Survey» ist in New Mexiko in den USA. Dort wurde mit einem riesigen optischen Teleskop geforscht.