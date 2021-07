Küsnacht ZH - Forstarbeiter (18) wird von einem Baum eingeklemmt und schwer verletzt

In einem Waldstück in Küsnacht ZH ereignete sich am Donnerstag ein Arbeitsunfall.

Ein 18-jähriger Forstarbeiter wurde am Donnerstag in einem Waldstück in Küsnacht ZH bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Die Forstarbeiter waren kurz nach 14 Uhr damit beschäftigt gewesen, einen gefällten Baum aus dem Holz zu ziehen. Der Baum verkeilte sich im Gehölz und schnellte daraufhin plötzlich zur Seite. Dabei traf er einen 18-jährigen Arbeiter, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.