Arbeitsunfall - Forstwart (18) nach Beinbruch mit Rega ins Spital geflogen

Der Arbeitsunfall ereignete sich in diesem Waldstück in Splügen GR.

Der 18-jährige Forstwart war gerade damit beschäftigt, Baumstämme an ein Stahlseil zu hängen, als es zum Unfall kam, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Der Forstwart, der diesen Sommer seine Lehre abgeschlossen hatte, löste den Zug des Seils jeweils selbständig per Handsteuergerät aus. Um 8.20 Uhr kam es dann zu einer leichten Rotation eines angehängten Baumstammes. Der Stamm schlug gegen den rechten Unterschenkel des Mannes, wodurch dieser gebrochen wurde.