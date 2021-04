Ernen VS - Forstwart (24) stirbt bei Arbeitsunfall im Wald

Ein Forstwart verlor bei einem tödlichen Unfall in Ernen VS sein Leben.

Die Kantonspolizei Wallis vermeldet einen tödlichen Unfall in Ernen VS: Ein Forstwart habe bereits gefällte Bäume entästen wollen, als zwei übereinanderliegende Bäume aus noch nicht geklärten Gründen im Hang in Bewegung gerieten. Dabei wurde der Forstwart von einem der Bäume erfasst, mitgerissen und eingeklemmt. Das überlebte er nicht.