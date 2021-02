In «Fortnite» findet am 20. Februar ein Kurzfilmfestival statt.

Am Samstag startet um 20 Uhr das «Short Nite»-Kurzfilmfestival in «Fortnite». Dabei werden 24 Stunden lang zwölf animierte Kurzfilme gezeigt. Alle Kurzfilme zusammen dauern rund 30 Minuten. Wenn man einen Film jedoch verpasst, ist dies aber nur halb so wild, denn man kann ihn später auch noch schauen. Für Filme mit Dialog kann man in den Audio-Einstellungen einen deutschen Untertitel aktivieren.