«Fortnite» bringt Naruto ins Spiel

In zeitlich begrenzten Missionen können Spielerinnen und Spieler kostenlose Gegenstände freischalten.

Es wurde bereits lange darüber spekuliert, etliche Leaks tauchten auf und jetzt ist es soweit: Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha und der Rest des Team 7 sind neu in «Fortnite» spielbar. Die Figuren stammen allesamt aus der Anime-Serie «Naruto Shippuden». Die Charaktere sind seit dem Update auf die Versionsnummer 18.40 im Spiel vorhanden.

Ein alter Freund …

Mit dem n eusten Update kehrt auch das erste Fahrzeug zu « Fortnite » zurück: der Einkaufswagen. Dieses originelle Fortbewegungsmittel wurde erstmals vor mehr als drei Jahren in « Fortnite » eingeführt . Das Wägeli wurde umgehend zu einem Liebling der Community. Zwischendurch wurde der Einkaufswagen allerdings vom Entwickler Epic Games entfernt , um alternativen Fortbewegungsmitteln wie den Quads und zuletzt den Autos Platz zu machen.

Die Fans freuen sich nun natürlich sehr über d as Comeback des Einkaufswagens . Allerdings wird die Freude wohl nur von kurzer Dauer sein. Denn das Nostalgiefahrzeug wird vermutlich schon im nächsten Monat mit der Einführung d es neuen Kapitel s wieder verschwinden.

… und ein alter Feind

Die Spieler innen und Spieler können jedoch aufatmen, da die alten spielergesteuerten Roboter überarbeitet wurden . So sollen sie b ei Fans b esser a nkommen : Wer in einem Mech sitzt, ist nicht mehr so gut geschützt wie zuvor, denn das neue sogenannte erbeutete B.I.E.S.T. ist deutlich schwächer gepanzert. Das soll Spieler dazu animieren, die Mechs klug einzusetzen und auch Kampfsituationen fair er zu gestalten .