App-Store als Monopol : «Fortnite»-Entwickler Epic Games und Apple bekämpfen sich vor Gericht

Darf Epic Games einen eigenen App-Store betreiben? Ist der iOS-App-Store ein Monopol? Ein Gerichtsverfahren in den USA könnte das Internet aufmischen.

Am Montag hat in Kalifornien ein Gerichtsverfahren begonnen, das das App-Geschäft auf dem iPhone verändern könnte. Vor Gericht treffen sich Apple und der «Fortnite»-Entwickler Epic Games. Epic will einen eigenen App-Store auf dem iPhone betreiben und Apple keine Abgabe für Einnahmen aus dem Verkauf digitaler Artikel zahlen. Apple will hingegen, dass Anwendungen weiterhin nur über den App-Store des Konzerns geladen werden können – das sei unter anderem notwendig, um die Nutzerinnen und Nutzer vor Betrug und Software-Fehlern zu schützen.