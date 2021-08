«Fortnite»-Fans enttäuscht über Änderungen an ihrem Lieblingsort

… dass Coral Castle in «Fortnite» verändert wurde.

Epic Games, das Entwicklerstudio des Shooterspiel «Fortnite», bemüht sich mit konstanten Updates das Spiel attraktiv zu machen. Nebst zahlreichen Kollaborationen mit Musikern, Filmfranchisen und anderen Games, wird auch die Geschichte in «Fortnite» weitererzählt. Diese wird etwa durch Ladebildschirme, Filmsequenzen und Comics im Spiel weitergeführt.

Im Laufe der Geschichte erfährt auch die Battle-Royale-Insel Veränderungen. Die letzte Veränderung in der Region Coral Castle kam bei den Spielerinnen und Spielern jedoch ganz und gar nicht gut an. Vor dem Update 17.40 war das Schloss nämlich einer der beliebtesten Landepunkte auf der Karte. Der Ort war ziemlich gross und es waren viele Truhen vorhanden, in denen Waffen und Ausrüstung gefunden werden konnte. Heute sieht das Gebiet im Nordwesten der Insel jedoch komplett anders aus: Das Schloss ist zerstört. Anstelle von Coral Castle klafft ein Loch im Boden. Daneben steht nun eine Ruine mit deutlich weniger Beute als zuvor.