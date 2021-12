Für die Community – «Fortnite» führt neue Partywelten ein

Vor beinahe drei Jahren wurde der Kreativmodus in «Fortnite» eingeführt, in dem Spielerinnen und Spieler eigene Inseln zur Verfügung gestellt bekamen und darauf erstellen konnten, was auch immer sie wollten. Mittlerweile sind etliche Änderungen erfolgt, denn der Spielmodus wurde regelmässig erweitert und verbessert. Spielerinnen und Spieler können die Kreationen auf ihren Inseln miteinander teilen, manchmal werden sie sogar von Epic vorgestellt und an ein viel grösseres Publikum gebracht.

Mit der neuesten Erweiterung «Partywelten» will der Entwickler die Geselligkeit und Freundschaft im Mittelpunkt haben, eher als das Schiessen und die Gewalt der anderen Spielmodi. Die Idee, dass sich Spielerinnen und Spieler online mit ihren Avataren treffen und miteinander interagieren können, geht in Richtung der Erschaffung eines «Metaverse». Epic Games beschreibt die Erfahrung so, dass der Fokus auf der Selbstdarstellung der Spielenden durch «Emotes» und die Festigung und Schliessung neuer Freundschaften stehe. In den Partywelten gibt es viele Minispiele, die man alleine oder in Gruppen spielen kann.