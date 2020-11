Grund dafür ist, dass Epic Games das Bezahlsystem im Spiel geändert hat, sodass keine Abgaben an Apple geleistet wurden.

Die App kann also auf iPhones nicht mehr installiert oder upgedatet werden.

Möglich werden soll dies mit dem Streamingservice Geforce Now.

Im August hat Apple im Streit mit den «Fortnite»-Entwicklern von Epic Games die «Fortnite»-App aus dem App Store geworfen. Seither kann das beliebte Onlinespiel auf iPhones nicht mehr installiert oder upgedatet werden. Obwohl Epic Games für die Rückkehr von «Fortnite» in den App Store sogar vor Gericht gekämpft hat, blieben jegliche Bemühungen erfolglos. Doch nun scheint sich für «Fortnite»-Fans mit iPhone ein Licht am Horizont abzuzeichnen.

Wie der Grafikkarten-Hersteller Nvidia angekündigt hat, will er es «Fortnite»-Spielern bald schon ermöglichen, wieder mobil auf iPhones gamen zu können. Möglich werden soll dies dank des Geforce-Now-Services des Unternehmens. Es handelt sich dabei um einen Game-Streaming-Service, der über den Web-Browser aufgerufen werden kann.

Touch-Bedienung über den Browser

Laut BBC stehen hinter dieser Ankündigung von Nvidia aber nicht ausschliesslich altruistische Motive. Schon in der Vergangenheit gerieten Apple und Nvidia aneinander, als der Techgigant den Launch von Game-Streaming-Apps von Unternehmen wie Nvidia, Google Stadia oder Xbox blockiert hat. Nun hat Nvidia mit dem Browser-Streaming ein Hintertürchen in dieser Regelung gefunden.

Wie wird Apple reagieren?

Dies bereitet dem Game-Analysten bei Omdia, George Jijiashvili, Sorgen. «Geforce Now ist zwar eine Übergangslösung für iOS-Nutzer, aber ich glaube, dass Apple bald schon reagieren wird. Das könnte bedeuten, dass der Dienst entweder ganz gesperrt oder zumindest die Streamingqualität enorm heruntergeschraubt wird», so Jijiashvili.

Nvidia ist nicht das einzige Unternehmen, das an einer Browserlösung für Game-Streaming arbeitet. Auch Google hat mittlerweile bestätigt, dass es in der Zukunft seinen neuen Streamingdienst Stadia auf iOS-Geräten via Web-Browser laufen lassen möchte. Wie Apple darauf reagieren wird, ist bisher noch nicht bekannt.