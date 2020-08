Streit mit Apple «Fortnite»-Macher zieht gegen Rauswurf aus App-Store vor Gericht

Der Streit zwischen Epic und Apple wird vor Gericht weitergeführt. Der Spieleanbieter will gegen den Rauswurf aus dem App-Store juristisch vorgehen.

Der «Fortnite»-Spielentwickler Epic Games zieht im Streit mit Apple vor Gericht. Ein Richter solle Apple daran hindern, das Spiel «Fortnite» aus dem App-Store zu entfernen sowie Epic-Entwicklerkonten zu sperren, erklärte Epic-Games-Chef Timothy Sweeney in der Nacht zu Dienstag. Apples Schritte machten es Millionen Spielern unmöglich, «Fortnite» weiter zu spielen, da sie sich keine Updates mehr herunterladen könnten. Das Überlebensspiel «Fortnite», bei dem man gegen Monster kämpft, hat etwa 350 Millionen registrierte Nutzer.

Beide Konzerne streiten sich um die Abgaben, die App-Macher an die grossen Betriebssystem-Entwickler Apple und Google zahlen müssen, wenn sie im App-Store oder Google Play Store präsent sein wollen. Dies eskalierte, als Epic in die jüngste «Fortnite»-Spieleversion eine alternative Zahlvariante integrierte, um die Gebührenabgabe an Apple und Google zu umgehen. Daraufhin entfernte Apple das Spiel aus seinem App-Store, worauf Epic mit mehreren Klagen gegen die Zahlungspolitik von Apple antwortete.