Entwickler enttäuscht - «Fortnite» macht das Spiel «Among Us» nach

Er erinnert schwer an das Game «Among Us».

In «Fortnite» wurde ein neuer Spielmodus vorgestellt.

In «Fortnite» wurde mit dem neuen Patch ein Spielmodus unter dem Namen «Hochstapler» hinzugefügt. Dieser neue Modus wurde einige Tage zuvor mit Teasern angekündigt. Jedoch fiel schnell auf, dass nicht nur der Name, sondern auch das Spielkonzept mehr oder weniger vom bereits bestehenden Game «Among Us» kopiert wurde. Jedoch handelt es sich hierbei nicht um eine Kooperation zwischen «Fortnite» und «Among Us», was bei vielen Fans zu Kopfschütteln führt.