Fleisch oder Benzin 20.08.2020, 14:29

Grober Rechenfehler. Vermutlich die Milliarden ins deutsch mit übernommen. Die 12 grössten Redereien auf der Welt haben ihren Hauptsitz in der Schweiz/Genf und sind für etwa 30% des CO2 Ausstosses auf der Welt verantwortlich. Dann haben wir noch gleich viel Metan von den Kühen. Also mehr als 50% in Schweizer Hand, doch handeln will keiner. Klar, meine Zahlen müssen auch nicht stimmen.