In einem Blog wurde bestätigt, dass im Sommer 2021 der World Cup in «Fortnite» stattfinden wird. Jedoch wird das ganze Turnier online stattfinden.

Die WM wird nächstes Jahr ausserdem mit einem neuen Konzept durchgeführt. Jedoch will man, sobald es wieder möglich ist, ein Turnier mit Livepublikum durchführen. Die Gesundheit der Spieler und der Zuschauer stehe dabei allerdings an erster Stelle.

Neue Team-Zusammensetzung

Die Chapter 2 Season 5 «Fortnite» Champion Series wird am 4. Februar 2021 starten. Dabei wird neu in 3er-Teams gespielt. Weitere Details werden kurz vor dem Event bekannt gegeben. Gleichzeitig werden auch noch andere Turniere stattfinden. Dabei werden auch Solo- und Duo-Turniere gespielt, welche wöchentlich stattfinden sollen. In «Fortnite» wird also nächstes Jahr einiges auf uns zukommen.