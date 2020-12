Dieses Bild steht am Ursprung des Ganzen: die Zentralbahn zwischen Luzern und Engelberg. Daraufhin wurde eine Vielzahl Photoshop-Kreationen gepostet.

Am Mittwoch wurde ein Foto vom Luzern-Engelberg-Express hochgeladen und dutzendfach bearbeitet.

Die Zentralbahn geht auf Reddit viral. Und zwar im Unterbereich (Sub-Reddit) «Photoshop-Battles», wo es darum geht, Vorlagen möglichst kreativ per Photoshop zu verändern. Am Mittwoch postete ein User ein Foto vom Luzern-Engelberg-Express. Der Post schlug ein, bis am Donnerstagmittag erreichte er bereits über 37’000 Upvotes – und natürlich eine ganze Menge Photoshop-Kunstwerke: Unterwasser-Landschaften, eine Achterbahn und viele mehr.