St. Gallen: Exhibitionist (32) vom roten Platz wird zu Geldstrafe verurteilt

Ein 32-jähriger Mann trifft im Februar auf dem Roten Platz in St. Gallen auf eine Frau und bittet sie, mit seinem Handy Fotos von ihm zu machen. Sie willigt ein und fängt an, Bilder zu schiessen. In diesem Moment dreht sich der Mann um, zieht seine Hose herunter und zeigt seinen nackten Hintern, welcher lediglich mit einem Tanga bedeckt ist, in die Kamera.