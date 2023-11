Foto mit Nazi-Binde kostet Zuger Pharma-Manager den Job

«Super, dass die Firma so schnell reagiert»

Der Manager scheint also per sofort entlassen worden zu sein. Dafür erntet die Firma auf X viel Lob: «Stark, dass ihr so schnell reagiert» – in die Richtung gehen die meisten Kommentare. Bei der Firma in Zug geht zwar jemand ans Telefon, mehr erfährt man aber nicht: «Wenn Sie mehr wissen wollen zum Fall muss ich Sie an meine Kollegin von der Kommunikationsabteilung verweisen», heisst es lediglich. Besagte Kollegin hat sich bis Redaktionsschluss aber weder zurückgemeldet noch wurde eine Anfrage an die US-Pressestelle des Unternehmens beantwortet.