Fake News im Netz : Foto von der Zürcher Street Parade wird als Corona-Demo in Triest verkauft

In Italien braucht man seit Freitag einen «Grünen Pass» bei der Arbeit. In mehreren Städten kommt es deshalb zu Demonstrationen. Auf Twitter macht nun ein Bild die Runde, das angeblich riesige Menschenmassen in Triest zeigt. Tatsächlich stammt das Foto aus Zürich.