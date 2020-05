Schweizer Fotografen zeigen ihren Blick auf die Nation in Zeiten von Corona

Kommentar erfassen

Genau so 31.05.2020, 18:41

@Bürger, mir gehts wie Ihnen. Wie überrissen u. teilweise echt nicht mehr nachvollziehbar, die ganze „Handhabung.“ Viele Selbständige am Boden, was aber viele hier nicht interessiert. Denn hier zählt nur der „Büetzer,“ alle Selbständigen in der Schweiz arbeiten ja sowieso nicht hart, so die gängige Meinung. Obwohl die meisten 7-Tage-Wochen haben. In anderen Ländern ist man stolz, auf die eigenen Selbständigen im Lande. „Hinterwäldlerland“-Schweiz, hat was.....