Jane Barlow: Fotografin machte das letzte Foto der Queen – «sie war in guter Stimmung»

Dies sollte am 6. September 2022 das letzte offizielle Foto der Queen werden.

Am Dienstag fotografierte sie die Queen, während die beiden Frauen auf die neue Premierministerin Liz Truss warteten.

Als Jane Barlow am Dienstag den hellen Raum auf Schloss Balmoral betrat, ahnte sie nicht, dass sie in wenigen Minuten das allerletzte offizielle Bild von Queen Elizabeth II machen würde. Die Fotografin der britischen Agentur Press Association war von ihrem Arbeitgeber beauftragt worden, den Moment festzuhalten, als die Monarchin die neue Premierministerin Liz Truss traf. Truss war zu ihrer Ernennung durch Queen Elizabeth II. nach Schottland gereist.

«Als ich mit dem Pressesekretär der Königin den Raum betrat, wirkte sie fröhlich und ging durch den Raum, um sich in Position zu bringen.» Während die Queen und Barlow auf die Ankunft der neuen Regierungschefin warteten, machte die Fotografin einige Porträtaufnahmen von der Königin. Dabei kamen beide Frauen ins Gespräch. Gegenüber britischen Medien sagt Barlow, habe die 96-jährige Königin «‹gebrechlicher› ausgesehen, als ich sie im Sommer fotografiert habe». Dennoch sei Queen Elizabeth «in guter Stimmung» gewesen.

Sie redeten über das Wetter in Schottland

In echter britischer Manier machten Barlow und die Queen Small Talk über das Wetter in Schottland. Draussen herrschte ein schweres Gewitter, es regnete in Strömen. Das schien die Queen nicht zu stören, erinnert sich Barlow. Im Gegenteil. «Sie wirkte sehr glücklich, sie lächelte viel», sagt die Fotografin.