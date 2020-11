Für die chinesische Aussenministerin Hua Chunying ist die australische Empörung fehl am Platz. Einige australischen Soldaten hätten in Afghanistan schwere Verbrechen begangen.

Dieses bearbeitete Bild (von der Redaktion zensiert) zeigt einen australischen Soldaten, der ein blutiges Messer an die Kehle eines Kindes hält.

Australische Spezialeinheiten sollen in Afghanistan zwischen 2005 und 2016 Zivilisten und unbewaffnete Gefangene getötet haben.

Der australische Premierminister Scott Morrison verurteilte am Montag den «skandalösen Tweet» des chinesischen Regierungssprechers Lijian Zhao und forderte Peking dazu auf, sich öffentlich zu entschuldigen. Zhao sorgte für Empörung, als er ein bearbeitetes Bild auf der Plattform teilte, auf dem ein australischer Soldat einem afghanischen Kind ein blutiges Messer an die Kehle hält. «Hab keine Angst, wir sind gekommen, um dir Frieden zu bringen», heisst es in der Überschrift der Fotomontage. Zhao schreibt dazu: «Wir verurteilen solche Handlungen und fordern, dass die Soldaten zur Rechenschaft gezogen werden.»