Frauen-Nati forderte Männerteam des SV Lyss

Bald ist es so weit. Anfangs Juli verkündet Nati-Trainerin Inka Grings den finalen Kader für die Frauen-WM in Neuseeland und Australien. Die Schweiz trifft in der Gruppe A auf Neuseeland, Norwegen und die Philippinen. Grings meinte zuletzt im Exklusiv-Interview mit 20 Minuten: «Es gibt nichts Geileres.» Bevor es losgeht, testet die Nati noch gegen Sambia und Marokko. Und am Donnerstagabend gab es in Magglingen ein Testspiel gegen das 3. Männer-Team des SV Lyss.