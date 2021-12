Video Producer Sarah probiert einen neuen Tiktok-Trend aus, bei dem Foundation mit einem Jade-Roller aufgetragen wird.

Trash or Treasure? : Foundation mit Jade-Roller auftragen – der Tiktok-Hack im Test

In unserer neuen Video-Serie «Trash or Treasure» testen wir die neusten Tiktok-Trends. In der ersten Folge trägt Video Producer Sarah ihre Foundation mit einem Jade-Roller auf.