US-Wahlen 2020 : Erste TV-Debatte zwischen Trump und Biden – wer streitet besser?

Genau fünf Wochen vor der US-Präsidentenwahl liefern sich Amtsinhaber Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden in der Nacht auf Mittwoch das erste von drei TV-Duellen. Für beide Kandidaten steht viel auf dem Spiel.

Der Schlagabtausch vor einem Millionenpublikum an den Fernsehschirmen kann erheblich dazu beitragen, ob ein Bewerber seine Chancen auf einen Wahlsieg verbessert – oder verschlechtert. Es folgen einige Punkte, auf die bei der live ausgetragenen, auf 90 Minuten angesetzten Debatte in Cleveland zu achten sein wird.

NEUE STREITPUNKTE

Ein Konfliktfeld könnte auch Trumps kürzliche Nominierung von Amy Coney Barrett für den vakanten Richterposten am Obersten Gerichtshof werden. Der Präsident will mit der Entscheidung seinen Rückhalt bei den christlich-konservativen Wählern stärken, bei denen Barrett hohes Ansehen geniesst. Biden dürfte davor warnen, dass mit ihrer Berufung das konservative Übergewicht im Supreme Court auf Jahre hinweg zementiert würde und das Aus drohe für hart erkämpfte Errungenschaften wie die allgemeine Krankenversicherung und das Recht auf Abtreibung.

KRITISCHER MOMENT FÜR BIDEN

Derzeit liegt Biden in landesweiten Umfragen vor Trump. Ein starkes Abschneiden beim TV-Duell könnte ihn weiter in Führung bringen, ein schwacher Auftritt das Rennen auf den Kopf stellen.

WIE REAGIERT TRUMP?

Konfrontiert mit der Corona-Statistik zu Infektionen und Todesfällen oder den Unruhen im Zusammenhang mit der Debatte über Rassismus und Polizeigewalt, dürfte Trump wie so oft die Schuld so ziemlich jedem zuschieben, nur nicht sich selbst. Biden hingegen wird versuchen, dem Publikum klarzumachen, dass Trump derjenige ist, der den Hut aufhat.

DER MODERATOR

Der Lieblings-TV-Sender des US-Präsidenten ist bekanntlich Fox News. Kann ein Moderator des konservativen Senders in der Debatte überhaupt objektiv bleiben? Davon ist tatsächlich auszugehen, denn Chris Wallace ist nicht Sean Hannity. Hannity, ebenfalls Moderator bei Fox News, gehört dort zu den quotenstärksten Moderatoren. Er verunglimpft gern Trumps politischen Gegner und legt Fakten sehr grosszügig aus. Beim US-Präsidenten ist er deshalb sehr beliebt. Von Chris Wallace kann man das nicht sagen: Der 72-Jährige ist ein Veteran im Business (er war in den 60er-Jahren etwa Assistent des legendären Journalisten Walter Cronkite) und bekannt für seine ausgeglichene Berichterstattung. Mit seiner unaufgeregten Art und den präzisen Nachfragen hat er Trump bereits bei früheren Interviews (siehe Video) ins Schwitzen gebracht. Kommt hinzu, dass Wallace Erfahrung hat bei den Wahlkampfdebatten. 2016 leitete er eines der Kampfgespräche zwischen Donald Trump und Hillary Clinton. Dabei nahm er beide gleichermassen stark in die Zange, was ihm viel Lob und Anerkennung einbrachte.