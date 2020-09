Nach Taifun : Frachter mit Crew und 5800 Rindern verschollen

Ein Crewmitglied wurde im Ostchinesischen Meer treibend von der japanischen Küstenwache aufgegriffen – vom Rest der «Gulf Livestock 1» fehlt jedoch jede Spur.

Edvarodo gab an, dass zunächst ein Motor des Frachter ausgefallen sei und dann eine Welle das Schiff erfasst und es zum Kentern gebracht habe.

Das philippinisches Crewmitglied konnte an Bord gezogen werden. Edvarodos Zustand sei nicht lebensbedrohlich, hiess es.

Ein Frachter mit 43 Besatzungsmitgliedern und rund 5800 Rindern an Bord gilt vor dem Südwesten Japans als vermisst. Die japanische Küstenwache hatte am Mittwochabend ein philippinisches Crewmitglied gefunden, nachdem sie in der Nacht davor ein Notsignal von der «Gulf Livestock 1» rund 185 Kilometer westlich der Insel Amami-Oshima empfangen hatte, wie die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete.