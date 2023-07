Brennender Frachter: Fremantle Highway könnte tagelang brennen

Der in Panama registrierte Frachter Fremantle Highway war laut Küstenwache mit 23 Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von Bremerhaven nach Port Said, als gegen Mitternacht rund 27 Kilometer nördlich von Ameland das Feuer an Bord ausbrach. Die Besatzung versuchte noch, es selbst zu löschen. Dies gelang ihr jedoch nicht, daraufhin wurde sie mit Helikoptern und Schiffen von Bord geholt worden. Einige waren zuvor von Bord gesprungen. Eine Person kam beim Brand ums Leben. (AFP)