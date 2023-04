Frachter rammt Offshore-Windanlage und muss Hafen anlaufen

1 / 4 Die Petra L. krachte in der Nordsee … VesselFinder … gegen die Turbine eines grossen Windparks im offenen Meer. Vesselfinder Der Windpark Godewind verfügt über 97 Turbinen, die Strom für 600’000 Haushalte liefern. Ørsted

Darum gehts In der Nordsee hat ein Frachter eine Turbine eines Windparks gerammt.

Dabei wurde vor allem die 74 Meter lange Petra L. stark beschädigt.

Solche Vorfälle sind zwar selten, doch die Dichte der Windparks wächst.

Ein Frachter soll in der Nordsee weit vor der deutschen Insel Juist eine Turbine des Windparks Godewind gerammt haben. Darauf deuten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei in Emden hin, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Der Betreiber des Windparks, das dänische Unternehmen Ørsted, gab laut der Polizei an, bei einem Kontrollflug mit einem Hubschrauber eine Beschädigung an einer Windkraftanlage festgestellt zu haben. Wie die «Frankfurter Allgemeine» unter Berufung auf Ørsted berichtet, sei die Bootsanlegestelle an der Anlage beschädigt worden. Nachdem sie zunächst weiterlief, wurde sie nun zur Untersuchung des Schadens ausser Betrieb genommen.

Mit einem etwa fünf mal drei Meter grossen Loch auf der rechten Seite des Vorschiffes lief die Petra L. am Dienstag in die Schleuse in Emden ein. Dies sei nach dem Zusammenstoss der «offensichtlich nächstmögliche Hafen» gewesen, teilten die Beamten mit. Der 59 Jahre alte Kapitän machte bei der Polizei zunächst keine Angaben. Das unter der Flagge von Antigua fahrende Schiff war nach Angaben der Wasserschutzpolizei mit 1500 Tonnen Getreide an Bord vom polnischen Stettin nach Antwerpen in Belgien unterwegs.

Frachter war vom Kurs abgekommen

Zu der Kollision soll es nach Polizei-Angaben beim Windpark Godewind gekommen sein: Darauf deuteten sogenannte AIS-Daten hin, die den Fahrtverlauf von Schiffen aufzeichnen, sagte der Polizeisprecher. Diese zeigten, so der Sprecher, dass das Schiff vom Kurs abgekommen sei. Der Grund dafür ist bislang nicht klar. Das Schiff sei im «Automatikmodus» gewesen, als es den Sockel der Turbine rammte. Am Mittwochmorgen startete ein Hubschrauber, um die Offshoreanlagen in Augenschein zu nehmen. Dabei wurden an einer Anlage Beschädigungen entdeckt, die wahrscheinlich von der Havarie des Frachters stammen.

Die Wasserschutzpolizei in Emden übernahm nach Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Hamburg die Ermittlungen zu dem Unfall. Der Schaden soll nun aufgenommen werden. Zudem wird eine Einlassung des Kapitäns erwartet. Nach Kenntnissen der Wasserschutzpolizisten in Emden wäre es der erste Vorfall, bei dem ein grösseres Frachtschiff vor der deutschen Nordseeküste mit einer Windkraftanlage auf See zusammenstösst. Am 23. April 2020 hatte es im Windpark Riffgrund 1 vor Borkum allerdings eine Kollision zwischen dem unter britischer Flagge fahrenden Offshore-Versorgungsschiff Njord Forseti und einer Windenergieanlage gegeben, berichtet der «Tägliche Hafenbericht». Windparks sind jeweils abseits der Schiffahrtsrouten angelegt.

