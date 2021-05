Repetitives Testen - Frachtflugzeug liefert zwei Millionen Testkits

Am Samstag landete am Flughafen Zürich eine Boeing 777 – beladen mit zwei Millionen Testkits.

Die Hirslanden-Gruppe bereitet sich auf weitere Lockerungen vor. Am Samstag landete am Flughafen Zürich eine Boeing 777 – beladen mit zwei Millionen Testkits. «Sollte die Homeoffice-Pflicht demnächst fallen, müssen wir bereit sein», sagt Projektleiter Gieri Cathomas.

«Sichere Rückkehr aus dem Homeoffice»

Grosse Unternehmen zeigen sich bereits offen für repetitives Testen. «Wir sind im Kontakt mit dem BAG und warten auf die Vorgaben des BAG für eine sichere Rückkehr aus dem Homeoffice», sagt Stefan Dauner, Mediensprecher bei der Schweizer Post. Im Kanton Graubünden und in zwei grossen Logistikstandorten in den Kantonen Zürich und Thurgau führe die Post regelmässig flächendeckende Massentests durch und sammle Erfahrungen damit. «Ob diese dann auch für Büromitarbeitende zum Zug kommen sollen, steht heute noch nicht fest.»

Schweizweite Lösung werde gewünscht

Auch die Swisscom wartet die Aufhebung der Homeoffice-Pflicht ab. Sobald die Mitarbeitenden wieder verstärkt in die Büros gingen, werde sich das Unternehmen mit den Behörden in Verbindung setzen und prüfen, ob und in welcher Form Tests einzusetzen seien, sagt Mediensprecherin Annina Merk.

Die SBB zeigt sich an einer schweizweiten Lösung interessiert. «Wir wünschen uns möglichst einheitliche Standards für alle Kantone», sagt Mediensprecher Martin Meier. Bis eine schweizweite Lösung gefunden sei, fahre die SBB eine duale Strategie. «Einerseits sind wir in Verhandlungen mit Privatanbietern für eine schweizweite Lösung, gleichzeitig sind Testläufe für grössere betriebskritische Standorte in Zusammenarbeit mit den Kantonen in Vorbereitung.»